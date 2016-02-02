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Норвич Сити - Тоттенхэм
Норвич Сити - Тоттенхэм: обзор матча 02 февраля 2016
Норвич Сити
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
3'
Д. Алли
30'
Г. Кейн (П)
90'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
Э. Ламела
️️️️
К. Эриксен
90'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
А. Теттей
89'
88'
Желтая карточка
Д. Роуз
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Нейсмит
74'
70'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Х. Сон
Замена
К. Джером
️️️️
М. Джарвис
70'
58'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
45'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Алли
30'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Кейн
Желтая карточка
С. Бассонг
29'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
4-4-2
1
Радд
12
Пинту
5
Клозе
13
Ольссон
4
Бассонг
16
Джарвис
21
Мулумбу
6
Теттей
16
Хаусон
70
Мбокани
14
Нейсмит
3-2-1-3-1
1
Льорис
6
Виммер
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
3
Роуз
8
Дембеле
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
14
Нейсмит
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
14
Нейсмит
16
Джарвис
35
Джером
35
Джером
16
Джарвис
7
Сон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
7
Сон
8
Алли
89
Шадли
89
Шадли
8
Алли
24
Эриксен
9
Ламела
9
Ламела
24
Эриксен
Остались в запасе
Норвич Сити
Тоттенхэм
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Норвич Сити - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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