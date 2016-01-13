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Сток Сити - Норвич Сити
Сток Сити - Норвич Сити: обзор матча 13 января 2016
Сток Сити
13.01.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Норвич Сити
49'
Д. Уолтерс
67'
Хоселу
78'
Р. Беннетт (АГ)
56'
Д. Хаусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Норвич Сити
Замена
П. Крауч
️️️️
Хоселу
82'
78'
Желтая карточка
А. Теттей
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Р. Беннетт
78'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
М. Арнаутович
76'
75'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Мбокани
ГОЛ! 2:1!
Хоселу
Пас отдал
И. Афеллай
67'
63'
Замена
М. Джарвис
️️️️
В. Хулахан
62'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
В. Оджиджа-Офое
Замена
П. Одемвингие
️️️️
Б. Кркич
56'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 1:0!
Д. Уолтерс
Пас отдал
М. Арнаутович
49'
31'
Красная карточка
Г. О'Нил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
18
Грэм Дорранс
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-5
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
2
Вольшайд
8
Джонсон
12
Уилэн
13
Хоселу
7
Арнаутович
17
Афеллай
19
Уолтерс
9
Кркич
3-5-1-1
1
Радд
16
Мартин
6
Беннетт
4
Бассонг
14
Хулахан
19
О'Нил
6
Теттей
16
Хаусон
11
Брэди
8
Оджиджа-Офое
70
Мбокани
7
Арнаутович
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
7
Арнаутович
9
Кркич
27
Одемвингие
27
Одемвингие
9
Кркич
13
Хоселу
15
Крауч
15
Крауч
13
Хоселу
14
Хулахан
16
Джарвис
16
Джарвис
14
Хулахан
8
Оджиджа-Офое
27
Редмонд
27
Редмонд
8
Оджиджа-Офое
70
Мбокани
35
Джером
35
Джером
70
Мбокани
Остались в запасе
Сток Сити
Норвич Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Британния Стэдиум
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