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Патрик Клод Экенг Экенг
Статистика
Патрик Клод Экенг Экенг - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1990 (36), Яунде
#5 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Камерун
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Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
14
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Кордоба
1 : 2
17.05.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
2 : 0
09.05.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Кордоба
0 : 8
02.05.2015
Барселона
56' - 120'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
2 : 0
15.03.2015
Кордоба
1' - 46'
Испания. Примера, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.03.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
3 : 0
14.02.2015
Кордоба
46' - 54'
54'
Испания. Примера, 22 тур
Кордоба
1 : 2
08.02.2015
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Кордоба
2 : 0
05.01.2015
Гранада
1' - 90'
14'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
5 : 0
20.12.2014
Кордоба
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Кордоба
0 : 0
13.12.2014
Леванте
73' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
06.12.2014
Кордоба
73' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Кордоба
0 : 2
30.11.2014
Вильярреал
46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
01.11.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1 : 1
25.10.2014
Реал Сосьедад
1' - 55'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2014
Кордоба
1' - 90'
78'
30'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0 : 0
28.09.2014
Эспаньол
1' - 90'
55'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3 : 0
25.09.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Кордоба
1 : 3
21.09.2014
Севилья
1' - 67'
Испания. Примера, 3 тур
Альмерия
1 : 1
12.09.2014
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Кордоба
1 : 1
30.08.2014
Сельта
72' - 90'
75'
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