Гекхан Генюл - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Гекхан
|Фамилия
|Генюл
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самсун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1985 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Гекхан
|Фамилия
|Генюл
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Самсун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1985 (38 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ризеспор
|23
|1
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2022
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|01.05.2022
|1' -90'
|Гезтепе (Измир)
|1:7
|Ризеспор (Ризе)
|22.04.2022
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:6
|Фенербахче (Стамбул)
|15.04.2022
|1' -90'
|Кайсериспор (Кайсери)
|1:1
|Ризеспор (Ризе)
|09.04.2022
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|2:1
|Коньяспор (Конья)
|03.04.2022
|1' -46'
|Аланьяспор (Аланья)
|2:1
|Ризеспор (Ризе)
|18.03.2022
|78' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)
|18.02.2022
|1' -83'
|Ризеспор (Ризе)
|0:2
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|11.02.2022
|58' -90'
|Алтай (Измир)
|0:0
|Ризеспор (Ризе)
|06.02.2022
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|1:3
|Адана Демирспор (Адана)
|90'
|23.01.2022
|1' -90'
|Хатайспор (Антакья)
|0:0
|Ризеспор (Ризе)
|20.01.2022
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|2:1
|Антальяспор (Анталья)
|58'
|09.01.2022
|1' -85'
|Ризеспор (Ризе)
|2:2
|Бешикташ (Стамбул)
|17' 85'
|26.12.2021
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:1
|Газиантеп (Газиантеп)
|22.12.2021
|90' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Ризеспор (Ризе)
|19.12.2021
|1' -46'
|Ризеспор (Ризе)
|1:0
|Йени Малатьяспор (Малатья)
|11.12.2021
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|3:1
|Гезтепе (Измир)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|4:0
|Ризеспор (Ризе)
|05.11.2021
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|2:0
|Аланьяспор (Аланья)
|29.10.2021
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Ризеспор (Ризе)
|26.09.2021
|1' -90'
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|Ризеспор (Ризе)
|21.09.2021
|1' -82'
|Ризеспор (Ризе)
|1:2
|Алтай (Измир)
|18.09.2021
|Был в запасе
|Адана Демирспор (Адана)
|3:1
|Ризеспор (Ризе)
|12.09.2021
|1' -90'
|Ризеспор (Ризе)
|0:2
|Хатайспор (Антакья)
|27.08.2021
|1' -89'
|Антальяспор (Анталья)
|3:2
|Ризеспор (Ризе)
|27'
|21.08.2021
|1' -89'
|Ризеспор (Ризе)
|0:0
|Карагюмрюк (Стамбул)