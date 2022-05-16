Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гекхан Генюл - статистика

Завершил карьеру
4 января 1985 (41), Самсун
#77 | Защитник
174 см | 69 кг
Турция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
23
1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
1 : 2
16.05.2022
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 2
18.03.2022
Трабзонспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
1' - 83'
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 3
06.02.2022
Адана Демирспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
0 : 0
23.01.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
1' - 90'
58'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
1' - 85'
17'
85'
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
0 : 1
26.12.2021
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 1
22.12.2021
Ризеспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Ризеспор
2 : 0
05.11.2021
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 1
29.10.2021
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
26.09.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
1' - 82'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 2
12.09.2021
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
1' - 90'
27'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
21.08.2021
Карагюмрюк
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
6
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
4
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
16
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+