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    Гекхан Генюл - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Гекхан
    Фамилия Генюл
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Родной город Самсун
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1985 (38 лет)
    Рост 174
    Вес 69
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ризеспор 23 1 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2022 1' -90' Ризеспор (Ризе) 1:2 Сивасспор (Сивас)
    01.05.2022 1' -90' Гезтепе (Измир) 1:7 Ризеспор (Ризе)
    22.04.2022 1' -90' Ризеспор (Ризе) 0:6 Фенербахче (Стамбул)
    15.04.2022 1' -90' Кайсериспор (Кайсери) 1:1 Ризеспор (Ризе)
    09.04.2022 1' -90' Ризеспор (Ризе) 2:1 Коньяспор (Конья)
    03.04.2022 1' -46' Аланьяспор (Аланья) 2:1 Ризеспор (Ризе)
    18.03.2022 78' -90' Ризеспор (Ризе) 3:2 Трабзонспор (Трабзон)
    18.02.2022 1' -83' Ризеспор (Ризе) 0:2 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
    11.02.2022 58' -90' Алтай (Измир) 0:0 Ризеспор (Ризе)
    06.02.2022 1' -90' Ризеспор (Ризе) 1:3 Адана Демирспор (Адана)
    90'
    23.01.2022 1' -90' Хатайспор (Антакья) 0:0 Ризеспор (Ризе)
    20.01.2022 1' -90' Ризеспор (Ризе) 2:1 Антальяспор (Анталья)
    58'
    09.01.2022 1' -85' Ризеспор (Ризе) 2:2 Бешикташ (Стамбул)
    17' 85'
    26.12.2021 1' -90' Ризеспор (Ризе) 0:1 Газиантеп (Газиантеп)
    22.12.2021 90' -90' Сивасспор (Сивас) 1:1 Ризеспор (Ризе)
    19.12.2021 1' -46' Ризеспор (Ризе) 1:0 Йени Малатьяспор (Малатья)
    11.12.2021 1' -90' Ризеспор (Ризе) 3:1 Гезтепе (Измир)
    05.12.2021 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 4:0 Ризеспор (Ризе)
    05.11.2021 1' -90' Ризеспор (Ризе) 2:0 Аланьяспор (Аланья)
    29.10.2021 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Ризеспор (Ризе)
    26.09.2021 1' -90' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:0 Ризеспор (Ризе)
    21.09.2021 1' -82' Ризеспор (Ризе) 1:2 Алтай (Измир)
    18.09.2021 Был в запасе Адана Демирспор (Адана) 3:1 Ризеспор (Ризе)
    12.09.2021 1' -90' Ризеспор (Ризе) 0:2 Хатайспор (Антакья)
    27.08.2021 1' -89' Антальяспор (Анталья) 3:2 Ризеспор (Ризе)
    27'
    21.08.2021 1' -89' Ризеспор (Ризе) 0:0 Карагюмрюк (Стамбул)
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