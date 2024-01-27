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Андреа Рисполи
Статистика
Андреа Рисполи - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1988 (37), Кава-де-Тиррени
#3 | Полузащитник
187 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Козенца
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
0 : 1
27.01.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Козенца
4 : 2
20.01.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Кремонезе
1 : 0
14.01.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 19 тур
Козенца
1 : 2
26.12.2023
Комо
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Бари
0 : 0
23.12.2023
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Козенца
0 : 0
16.12.2023
Парма
1' - 46'
Италия. Серия В, 16 тур
Циттаделла
2 : 0
09.12.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Козенца
1 : 3
02.12.2023
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
2 : 0
26.11.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Козенца
2 : 0
11.11.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
04.11.2023
Феральписало
83' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Специя
0 : 0
28.10.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
22.10.2023
Козенца
1' - 87'
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Пиза
1 : 2
30.09.2023
Козенца
1' - 90'
6'
Италия. Серия В, 7 тур
Козенца
1 : 2
26.09.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Палермо
0 : 1
22.09.2023
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 2
16.09.2023
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Брешиа
1 : 0
03.09.2023
Козенца
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Козенца
1 : 2
29.08.2023
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Козенца
3 : 0
19.08.2023
Асколи
Был в запасе
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