Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2009