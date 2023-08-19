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Расписание матчей
Италия. Серия B
Козенца - Асколи
Козенца - Асколи: обзор матча 19 августа 2023
Козенца
19.08.2023, суббота, 21:30
Италия. Серия В, 1 тур
3 : 0
Завершен
Асколи
20'
Д. Тутино (П)
55'
A. Arioli
61'
M. Zilli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Козенца - Асколи
Замена
V. Crespi
️️️️
С. Маццокки
71'
62'
Замена
S. Giovane
️️️️
В. Миллико
ГОЛ! 3:0!
M. Zilli
61'
Замена
М. Маррас
️️️️
A. Arioli
58'
Замена
M. Zilli
️️️️
C. D'Urso
58'
ГОЛ! 2:0!
A. Arioli
55'
55'
Замена
П. Мендеш
️️️️
П. Родригес
46'
Замена
M. Falzerano
️️️️
Ф. Калигара
45'
+4
Красная карточка
Ф. Форте
41'
Красная карточка
М. Бюхель
36'
Вторая желтая
Н. Фаласко
33'
Желтая карточка
Ф. Калигара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тутино
20'
3'
Желтая карточка
Н. Фаласко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Козенца
1
Алессандро Микаи
ВР
4
Pietro Martino
ЦЗ
23
Микаэль Вентури
ЦЗ
11
Томмазо Д'Орацио
ЦЗ
98
Федерико Цуккон
ОП
14
Джакомо Чало
ЦП
20
Alessandro Arioli
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
13
A. Meroni
ЦФ
10
Christian D'Urso
ЦФ
30
Симоне Маццокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Асколи
2
Эмилиано Вивиано
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
14
Данило Куаранта
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
32
Франческо Форте
ЦФ
54
Никола Фаласко
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Козенца
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
7
Мануэль Маррас
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Valerio Crespi
ЦФ
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
28
Massimo Zilli
ЦФ
Асколи
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
23
Marcello Falzerano
ЦП
14
Samuel Giovane
ЦП
73
Erdis Kraja
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
3-1-2-4
1
Микаи
4
23
Вентури
11
Д'Орацио
98
Цуккон
14
Чало
20
99
Тутино
30
Маццокки
10
13
3-2-5
2
Вивиано
17
Адьяпонг
14
Куаранта
31
Боттегин
10
Бюхель
73
Мазини
32
Форте
7
Миллико
21
Родригес
21
Калигара
54
Фаласко
20
7
Маррас
7
Маррас
20
30
Маццокки
17
17
30
Маццокки
10
28
28
10
21
Калигара
23
23
21
Калигара
7
Миллико
14
14
7
Миллико
21
Родригес
9
Мендеш
9
Мендеш
21
Родригес
Остались в запасе
Козенца
Асколи
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Остались в запасе
77
Leonardo Marson
ВР
12
Alessandro Lai
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
2
Baldovino Cimino
ЦЗ
32
Филиппо Сгарби
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
36
Jahce Tyler Novello
ЦФ
Остались в запасе
12
Luca Bolletta
ВР
1
Davide Barosi
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
3
Kevin Haveri
ЦЗ
73
Erdis Kraja
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
15
Simone D'Uffizi
ЦФ
18
Джакомо Манцари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Дьониги
Статистика матча Козенца - Асколи
3
2
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Козенца
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
3 : 1
13.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 38 тур
Козенца
0 : 1
09.05.2025
Чезена
Италия. Серия В, 37 тур
Зюйдтироль
2 : 1
04.05.2025
Козенца
Италия. Серия В, 36 тур
Козенца
1 : 0
01.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
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