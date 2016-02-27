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    Энтони Дево - статистика

    Полузащитник
    Имя Энтони
    Фамилия Дево
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 33 2 1 5 3
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -62' Реймс (Реймс) 4:1 Лион (Лион)
    07.05.2016 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Реймс (Реймс)
    71'
    30.04.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:3 Монпелье (Монпелье)
    22.04.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 2:0 Реймс (Реймс)
    16.04.2016 1' -61' Труа (Труа) 2:1 Реймс (Реймс)
    09.04.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Нант (Нант)
    02.04.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 3:1 Реймс (Реймс)
    19.03.2016 1' -85' Реймс (Реймс) 0:1 Генгам (Генгам)
    05.03.2016 1' -85' Лилль (Лилль) 2:0 Реймс (Реймс)
    77' 85'
    27.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Бордо (Бордо)
    38'
    20.02.2016 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    13.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Бастия (Бастия)
    06.02.2016 1' -90' Кан (Кан) 0:2 Реймс (Реймс)
    03.02.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Анжер (Анжер)
    43'
    30.01.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 1' -79' Реймс (Реймс) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    12' 79'
    19.12.2015 1' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Реймс (Реймс)
    12.12.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    84'
    05.12.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Труа (Труа)
    02.12.2015 1' -87' Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    28.11.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 2:2 Ренн (Ренн)
    88'
    21.11.2015 1' -73' Монпелье (Монпелье) 3:1 Реймс (Реймс)
    07.11.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Газелек (Аяччо)
    90'
    31.10.2015 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Реймс (Реймс)
    25.10.2015 1' -69' Реймс (Реймс) 0:1 Монако (Монако)
    62' 69'
    17.10.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Кан (Кан)
    03.10.2015 1' -79' Лион (Лион) 1:0 Реймс (Реймс)
    25.09.2015 1' -70' Реймс (Реймс) 1:0 Лилль (Лилль)
    19.09.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.09.2015 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Реймс (Реймс)
    90'
    29.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    54'
    22.08.2015 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Реймс (Реймс)
    16.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Марсель (Марсель)
    09.08.2015 1' -90' Бордо (Бордо) 1:2 Реймс (Реймс)
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