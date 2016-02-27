|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|33
|2
|1
|5
|3
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -62'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лион (Лион)
|07.05.2016
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|71'
|30.04.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:3
|Монпелье (Монпелье)
|22.04.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|16.04.2016
|1' -61'
|Труа (Труа)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|09.04.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Нант (Нант)
|02.04.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|19.03.2016
|1' -85'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|05.03.2016
|1' -85'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|77' 85'
|27.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|38'
|20.02.2016
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|13.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Бастия (Бастия)
|06.02.2016
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|03.02.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|43'
|30.01.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|1' -79'
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|12' 79'
|19.12.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|12.12.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|84'
|05.12.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Труа (Труа)
|02.12.2015
|1' -87'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|28.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|88'
|21.11.2015
|1' -73'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|07.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|90'
|31.10.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|25.10.2015
|1' -69'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монако (Монако)
|62' 69'
|17.10.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Кан (Кан)
|03.10.2015
|1' -79'
|Лион (Лион)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|25.09.2015
|1' -70'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|19.09.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.09.2015
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|90'
|29.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|54'
|22.08.2015
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|16.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|09.08.2015
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Реймс (Реймс)