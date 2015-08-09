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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Реймс
Бордо - Реймс: обзор матча 09 августа 2015
Бордо
09.08.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
41'
В. Хазри
80'
Н. де Превилль
87'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Реймс
Желтая карточка
С. Ямбере
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Джордан
Пас отдал
Г. Кюи
84'
Желтая карточка
Г. Шарбонье
Замена
Н. Морис-Белэй
️️️️
А. Савье
83'
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. де Превилль
76'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Д. Ролан
️️️️
Т. Туре
74'
68'
Замена
Джордан
️️️️
Ф. Бюло
63'
Замена
Г. Кюи
️️️️
А. Пеже
Желтая карточка
М. Пундж
62'
ГОЛ! 1:0!
В. Хазри
41'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
37'
Замена
С. Ямбере
️️️️
Г. Сертик
25'
18'
Желтая карточка
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
99
Грейон Кюи
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
3-3-4
16
Каррассо
29
Пундж
5
Паллуа
24
Жилберт
8
Шантом
22
Сертик
71
Бийого Поко
14
Диабате
10
Хазри
14
Туре
6
Савье
3-1-3-1-2
16
Агасса
14
Траоре
2
Манди
28
Вебер
6
Дево
19
Пеже
18
Бюло
8
Оньянге
13
Синьорино
12
де Превилль
89
Н'Гог
22
Сертик
4
Ямбере
4
Ямбере
22
Сертик
14
Туре
4
Ролан
4
Ролан
14
Туре
6
Савье
19
Морис-Белэй
19
Морис-Белэй
6
Савье
19
Пеже
99
Кюи
99
Кюи
19
Пеже
89
Н'Гог
14
Шарбонье
14
Шарбонье
89
Н'Гог
18
Бюло
9
Джордан
9
Джордан
18
Бюло
Остались в запасе
Бордо
Реймс
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Остались в запасе
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Бордо - Реймс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Помощники судьи:
Гийом Дебар
Александр Вияла
Резервный судья:
Ромен Лисорг
Стадион:
Шабан Дельма
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