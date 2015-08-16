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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Марсель
Реймс - Марсель: обзор матча 16 августа 2015
Реймс
16.08.2015, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
14'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Марсель
84'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
М. Батшуайи
79'
Замена
С. Спаранья
️️️️
Л. Окампос
Замена
Джордан
️️️️
Н. де Превилль
78'
74'
Вторая желтая
А. Ромао
Замена
Г. Кюи
️️️️
Д. Н'Гог
68'
61'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Алессандрини
Замена
О. Мфулу
️️️️
А. Пеже
58'
57'
Желтая карточка
М. Батшуайи
49'
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
А. Пеже
44'
Желтая карточка
Х. Траоре
41'
28'
Желтая карточка
Б. Менди
ГОЛ! 1:0!
Х. Траоре
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
99
Грейон Кюи
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
3-1-3-1-2
16
Агасса
28
Вебер
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
19
Пеже
8
Оньянге
18
Бюло
13
Синьорино
89
Н'Гог
12
де Превилль
4-1-2-2-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
4
Рекик
21
Джа-Джедже
23
Менди
99
Лемина
15
Ромао
7
Алессандрини
10
Товен
7
Окампос
44
Батшуайи
19
Пеже
12
Мфулу
12
Мфулу
19
Пеже
89
Н'Гог
99
Кюи
99
Кюи
89
Н'Гог
12
де Превилль
9
Джордан
9
Джордан
12
де Превилль
7
Окампос
33
Спаранья
33
Спаранья
7
Окампос
7
Алессандрини
70
Сарр
70
Сарр
7
Алессандрини
44
Батшуайи
14
Н'Куду
14
Н'Куду
44
Батшуайи
Остались в запасе
Реймс
Марсель
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
16
Йоанн Пеле
ВР
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
17
Гаэль Андоньян
ЦЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Реймс - Марсель
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Помощники судьи:
Фредерик Аккети
Хишам Закрани
Стадион:
Огюст Делоне
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