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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Реймс
Лорьян - Реймс: обзор матча 30 января 2016
Лорьян
30.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Реймс
15'
З. Туре
52'
З. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Реймс
85'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
Р. Мулумба
83'
Замена
В. Ле Гофф
️️️️
М. Бартельмэ
80'
Замена
В. Меслуб
️️️️
М. Уорис
70'
67'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
П. Оньянге
Замена
Р. Мулумба
️️️️
Р. Абдулла
62'
ГОЛ! 2:0!
З. Туре
Пас отдал
Я. Жуффре
52'
Желтая карточка
Я. Жуффре
45'
30'
Желтая карточка
Х. Траоре
19'
Желтая карточка
Д. Канкава
ГОЛ! 1:0!
З. Туре
Пас отдал
Я. Жуффре
15'
Желтая карточка
Р. Абдулла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
18
Амаду Карамоко
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Лорьян
17
Валид Меслуб
ВР
30
Флоран Шажно
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
21
Рэми Мулумба
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Леком
14
Беллуджу
89
Гассама
15
Туре
22
Геррейру
24
Абдулла
18
Карамоко
8
Жуффре
12
Муканджо
28
Бартельмэ
20
Уорис
4-1-3-1-1
30
Пласид
14
Траоре
2
Манди
2
Фофана
22
Такальфред
6
Дево
37
Ригонато
8
Оньянге
23
Канкава
13
Синьорино
12
де Превилль
28
Бартельмэ
25
Ле Гофф
25
Ле Гофф
28
Бартельмэ
20
Уорис
17
Меслуб
17
Меслуб
20
Уорис
24
Абдулла
21
Мулумба
21
Мулумба
24
Абдулла
14
Траоре
12
Мфулу
12
Мфулу
14
Траоре
8
Оньянге
14
Шарбонье
14
Шарбонье
8
Оньянге
Остались в запасе
Лорьян
Реймс
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
19
Алексис Пеже
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
2
Папе Пайе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Флоран Шажно
ВР
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексис Пеже
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Лорьян - Реймс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Мустуар
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