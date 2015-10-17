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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Кан
Реймс - Кан: обзор матча 17 октября 2015
Реймс
17.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Кан
74'
Ж. Фере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Кан
90'
Замена
Д. Луи
️️️️
Ж. Адеоти
Замена
Д. Ригонато
️️️️
О. Фортеш
82'
Замена
Джордан
️️️️
Г. Кюи
78'
74'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фере
Пас отдал
А. Делор
67'
Желтая карточка
А. Яхья
53'
Желтая карточка
Д. Аппиа
46'
Замена
А. Рейно
️️️️
Ж. Леборнье
24'
Желтая карточка
Ж. Леборнье
Желтая карточка
О. Мфулу
19'
Желтая карточка
Г. Кюи
12'
Замена
А. Пеже
️️️️
М. Фофана
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
18
Фредерик Бюло
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
21
Уго Родригес
ЦП
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
14
Джефф Луи
ОП
20
Эрве Базиль
ЦФ
2-2-2-1-3
30
Пласид
22
Такальфред
2
Фофана
12
Мфулу
6
Дево
18
Бюло
8
Оньянге
13
Синьорино
12
де Превилль
99
Кюи
7
Фортеш
2-5-2
1
Веркутр
8
Аппиа
3
Да Силва
19
Леборнье
18
Адеоти
11
Бесса
2
Соб
25
Фере
9
Делор
23
Роделен
2
Фофана
19
Пеже
19
Пеже
2
Фофана
7
Фортеш
37
Ригонато
37
Ригонато
7
Фортеш
99
Кюи
9
Джордан
9
Джордан
99
Кюи
19
Леборнье
20
Рейно
20
Рейно
19
Леборнье
18
Адеоти
14
Луи
14
Луи
18
Адеоти
Остались в запасе
Реймс
Кан
21
Уго Родригес
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
21
Уго Родригес
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Реймс - Кан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Стадион:
Огюст Делоне
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