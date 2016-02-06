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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Реймс
Кан - Реймс: обзор матча 06 февраля 2016
Кан
06.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 2
Завершен
Реймс
20'
Тьеви
64'
П. Оньянге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Реймс
80'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Н. де Превилль
74'
Замена
Д. Ригонато
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Н. Соб
️️️️
Д. Да Силва
72'
64'
ГОЛ! 0:2!
П. Оньянге
Желтая карточка
Ж. Адеоти
62'
60'
Замена
П. Оньянге
️️️️
Тьеви
59'
Желтая карточка
Х. Траоре
52'
Желтая карточка
Д. Канкава
Замена
В. Бесса
️️️️
Э. Имороу
45'
Желтая карточка
Д. Да Силва
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Тьеви
Пас отдал
Н. де Превилль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
3-4-1-2
1
Веркутр
15
Имороу
3
Да Силва
8
Аппиа
17
Макенго
18
Адеоти
25
Фере
4
Диоманд
10
Нтибазонкиза
23
Роделен
9
Делор
4-1-1-2-2
30
Пласид
14
Траоре
4
Эль-Каутари
2
Манди
22
Такальфред
6
Дево
23
Канкава
23
Тьеви
13
Синьорино
14
Шарбонье
12
де Превилль
3
Да Силва
2
Соб
2
Соб
3
Да Силва
15
Имороу
11
Бесса
11
Бесса
15
Имороу
14
Шарбонье
37
Ригонато
37
Ригонато
14
Шарбонье
23
Тьеви
8
Оньянге
8
Оньянге
23
Тьеви
12
де Превилль
7
Бангура
7
Бангура
12
де Превилль
Остались в запасе
Кан
Реймс
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
7
Одаир Фортеш
ЦФ
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Остались в запасе
7
Одаир Фортеш
ЦФ
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Кан - Реймс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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