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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Реймс
ПСЖ - Реймс: обзор матча 20 февраля 2016
ПСЖ
20.02.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
4 : 1
Завершен
Реймс
12'
Г. ван дер Вил
44'
З. Ибрагимович
45'
Э. Кавани
68'
З. Ибрагимович
34'
П. Оньянге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Реймс
Желтая карточка
Э. Кавани
81'
76'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Тьеви
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Мотта
72'
ГОЛ! 4:1!
З. Ибрагимович
68'
64'
Замена
А. Ндом
️️️️
А. Конте
50'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Н. де Превилль
Замена
Б. Матюиди
️️️️
М. Верратти
45'
ГОЛ! 3:1!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
45'
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Моура
44'
Замена
Л. Моура
️️️️
А. Ди Мария
40'
34'
ГОЛ! 1:1!
П. Оньянге
Пас отдал
Н. де Превилль
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
33'
ГОЛ! 1:0!
Г. ван дер Вил
Пас отдал
З. Ибрагимович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Реймс
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Энтони Дево
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
37
Диего Ригонато
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
3
Курзава
3
Силва
4
Луис
9
ван дер Вил
14
Рабьо
8
Мотта
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-1-2-2-1
19
Конте
4
Эль-Каутари
2
Манди
22
Такальфред
6
Дево
8
Оньянге
23
Канкава
23
Тьеви
13
Синьорино
12
де Превилль
8
Мотта
5
Маркиньос
5
Маркиньос
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
8
Матюиди
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Моура
7
Моура
11
Ди Мария
23
Тьеви
7
Фортеш
7
Фортеш
23
Тьеви
12
де Превилль
7
Бангура
7
Бангура
12
де Превилль
19
Конте
39
Ндом
39
Ндом
19
Конте
Остались в запасе
ПСЖ
Реймс
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
37
Диего Ригонато
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
37
Диего Ригонато
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча ПСЖ - Реймс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Парк де Пренс
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