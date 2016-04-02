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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 02 апреля 2016
Ренн
02.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 1
Завершен
Реймс
12'
К. Гросицки
15'
У. Дембеле
67'
У. Дембеле
59'
А. Манди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Реймс
Замена
Й. Наньон
️️️️
Й. Гуркюфф
79'
77'
Замена
Г. Кюи
️️️️
А. Ндом
Замена
Ж. Бога
️️️️
К. Гросицки
73'
Замена
Л. Бааль
️️️️
У. Дембеле
68'
ГОЛ! 3:1!
У. Дембеле
Пас отдал
С. Арман
67'
Желтая карточка
Ф. Дианье
61'
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Манди
45'
Замена
Л. Бангура
️️️️
М. Такальфред
45'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Г. Шарбонье
ГОЛ! 2:0!
У. Дембеле
Пас отдал
К. Гросицки
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Д. Сио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Якуба Силла
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
23
Джаба Канкава
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-4-1-1
56
Костиль
3
Дианье
22
Арман
29
Данзе
12
М'Бенге
11
Гросицки
21
Андре
6
Фернандес
8
Гуркюфф
10
Дембеле
13
Сио
4-1-1-1-3
1
Каррассо
14
Траоре
22
Такальфред
2
Манди
28
Вебер
6
Дево
37
Ригонато
23
Тьеви
14
Шарбонье
39
Ндом
12
де Превилль
10
Дембеле
24
Бааль
24
Бааль
10
Дембеле
8
Гуркюфф
23
Наньон
23
Наньон
8
Гуркюфф
11
Гросицки
13
Бога
13
Бога
11
Гросицки
14
Шарбонье
12
Мфулу
12
Мфулу
14
Шарбонье
39
Ндом
99
Кюи
99
Кюи
39
Ндом
22
Такальфред
7
Бангура
7
Бангура
22
Такальфред
Остались в запасе
Ренн
Реймс
16
Оливье Сорен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
16
Косси Агасса
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
Остались в запасе
16
Косси Агасса
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
23
Джаба Канкава
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Ренн - Реймс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
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