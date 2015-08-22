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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Реймс
Нант - Реймс: обзор матча 22 августа 2015
Нант
22.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
76'
Э. Леньяни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Реймс
Замена
Р. Гомис
️️️️
К. Сигторссон
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Э. Леньяни
Пас отдал
Ж. Одель
76'
Замена
Я. Бамму
️️️️
А. Томассон
75'
69'
Замена
Д. Пласид
️️️️
К. Агасса
65'
Желтая карточка
О. Мфулу
Замена
А. Бедойя
️️️️
Адриан
64'
63'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Д. Н'Гог
57'
Желтая карточка
Э. Вебер
53'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Д. Канкава
40'
Желтая карточка
Д. Канкава
Желтая карточка
К. Сигторссон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
8
Люка До
ОП
37
Адриан
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
2
Жоан Одель
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
18
Фредерик Бюло
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Риу
26
Джиджи
33
Леньяни
15
Дюбуа
20
Туре
8
До
37
Адриан
21
Ронжье
28
Томассон
30
Сигторссон
2
Одель
3-1-3-1-2
16
Агасса
14
Траоре
2
Манди
28
Вебер
6
Дево
18
Бюло
23
Канкава
8
Оньянге
13
Синьорино
12
де Превилль
89
Н'Гог
37
Адриан
11
Бедойя
11
Бедойя
37
Адриан
30
Сигторссон
6
Гомис
6
Гомис
30
Сигторссон
28
Томассон
18
Бамму
18
Бамму
28
Томассон
23
Канкава
12
Мфулу
12
Мфулу
23
Канкава
16
Агасса
30
Пласид
30
Пласид
16
Агасса
89
Н'Гог
99
Кюи
99
Кюи
89
Н'Гог
Остались в запасе
Нант
Реймс
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
Остались в запасе
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Оливье Геган
Статистика матча Нант - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Помощники судьи:
Фабрис Планкон
Ролан Стьен
Резервный судья:
Седрик Дос Сантос
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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