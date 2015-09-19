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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - ПСЖ
Реймс - ПСЖ: обзор матча 19 сентября 2015
Реймс
19.09.2015, суббота, 18:30
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
83'
Джордан
84'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - ПСЖ
84'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Х. Пасторе
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
Н. де Превилль
83'
80'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Замена
Джордан
️️️️
Г. Кюи
77'
76'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Б. Стамбули
Желтая карточка
Г. Кюи
74'
67'
Желтая карточка
Б. Стамбули
66'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Э. Лавесси
65'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Моура
Замена
Д. Ригонато
️️️️
П. Оньянге
55'
Замена
Д. Пласид
️️️️
К. Агасса
24'
Желтая карточка
Д. Канкава
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
18
Фредерик Бюло
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Агасса
28
Вебер
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
18
Бюло
8
Оньянге
23
Канкава
13
Синьорино
99
Кюи
12
де Превилль
4-1-1-2-2
1
Трапп
9
ван дер Вил
5
Маркиньос
3
Силва
3
Курзава
21
Стамбули
6
Верратти
7
Моура
15
Пасторе
11
Ибрагимович
22
Лавесси
8
Оньянге
37
Ригонато
37
Ригонато
8
Оньянге
16
Агасса
30
Пласид
30
Пласид
16
Агасса
99
Кюи
9
Джордан
9
Джордан
99
Кюи
21
Стамбули
8
Матюиди
8
Матюиди
21
Стамбули
22
Лавесси
11
Ди Мария
11
Ди Мария
22
Лавесси
7
Моура
10
Кавани
10
Кавани
7
Моура
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
19
Алексис Пеже
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
19
Алексис Пеже
ЦП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Реймс - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Помощники судьи:
Давид Бенеш
Микаэль Ламуш
Резервный судья:
Орельен Пети
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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