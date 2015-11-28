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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ренн
Реймс - Ренн: обзор матча 28 ноября 2015
Реймс
28.11.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
58'
А. Манди
67'
Н. де Превилль
44'
Ж. Бога
81'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Ренн
Желтая карточка
Э. Дево
88'
84'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
Джордан
️️️️
Д. Н'Гог
82'
81'
ГОЛ! 2:2!
К. Гросицки
Пас отдал
У. Дембеле
Замена
А. Пеже
️️️️
Н. де Превилль
77'
71'
Замена
У. Дембеле
️️️️
П. Энрике
ГОЛ! 2:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
П. Оньянге
67'
66'
Желтая карточка
Д. Сио
Желтая карточка
Ф. Синьорино
65'
Вторая желтая
Д. Канкава
64'
Замена
О. Фортеш
️️️️
Д. Ригонато
63'
62'
Замена
Д. Сио
️️️️
Ж. Бога
61'
Желтая карточка
С. Морейра
ГОЛ! 1:1!
А. Манди
Пас отдал
Д. Ригонато
58'
46'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Я. Силла
44'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бога
Пас отдал
К. Гросицки
Желтая карточка
Д. Канкава
35'
Желтая карточка
Н. де Превилль
30'
27'
Желтая карточка
Я. Силла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
19
Алексис Пеже
ЦП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Агасса
28
Вебер
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
37
Ригонато
8
Оньянге
23
Канкава
13
Синьорино
12
де Превилль
89
Н'Гог
4-4-1-1
56
Костиль
17
Мешер
31
Морейра
22
Арман
12
М'Бенге
21
Андре
5
Силла
6
Фернандес
11
Гросицки
13
Бога
7
Энрике
12
де Превилль
19
Пеже
19
Пеже
12
де Превилль
37
Ригонато
7
Фортеш
7
Фортеш
37
Ригонато
89
Н'Гог
9
Джордан
9
Джордан
89
Н'Гог
5
Силла
11
Кинтеро
11
Кинтеро
5
Силла
7
Энрике
10
Дембеле
10
Дембеле
7
Энрике
13
Бога
13
Сио
13
Сио
13
Бога
Остались в запасе
Реймс
Ренн
12
Оменуке Мфулу
ОП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
12
Оменуке Мфулу
ОП
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
30
Джонни Пласид
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Реймс - Ренн
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Огюст Делоне
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