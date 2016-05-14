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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лион
Реймс - Лион: обзор матча 14 мая 2016
Реймс
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
4 : 1
Завершен
Лион
14'
А. Манди
34'
Д. Ригонато
51'
А. Тюран
56'
Г. Кюи (П)
63'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лион
Замена
Ф. Бюло
️️️️
Г. Кюи
81'
Замена
О. Мфулу
️️️️
Л. Бангура
70'
66'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Н. Фекир
66'
Замена
Ж. Морель
️️️️
С. Умтити
63'
ГОЛ! 4:1!
М. Корне
Замена
П. Оньянге
️️️️
Э. Дево
62'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Г. Кюи
56'
55'
Желтая карточка
С. Умтити
Желтая карточка
Д. Канкава
53'
ГОЛ! 3:0!
А. Тюран
Пас отдал
М. Фофана
51'
Желтая карточка
М. Фофана
43'
Желтая карточка
А. Манди
41'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ригонато
Пас отдал
Г. Шарбонье
34'
Желтая карточка
Г. Кюи
27'
26'
Замена
Б. Коне
️️️️
М. Янга-Мбива
25'
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ! 1:0!
А. Манди
Пас отдал
М. Фофана
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Оливье Кеман
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
28
Энтони Вебер
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
18
Фредерик Бюло
ЦП
23
Тьеви
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
4-1-2-3
30
Пласид
89
Тюран
2
Фофана
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
37
Ригонато
23
Канкава
7
Бангура
99
Кюи
14
Шарбонье
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
14
Умтити
12
Бедимо
25
Гоналон
8
Кеман
19
Гренье
10
Фекир
70
Корне
91
Ляказетт
7
Бангура
12
Мфулу
12
Мфулу
7
Бангура
6
Дево
8
Оньянге
8
Оньянге
6
Дево
99
Кюи
18
Бюло
18
Бюло
99
Кюи
2
Янга-Мбива
26
Коне
26
Коне
2
Янга-Мбива
14
Умтити
21
Морель
21
Морель
14
Умтити
10
Фекир
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Фекир
Остались в запасе
Реймс
Лион
28
Энтони Вебер
ЦЗ
16
Николя Леметр
ВР
23
Тьеви
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
28
Энтони Вебер
ЦЗ
16
Николя Леметр
ВР
23
Тьеви
ПВ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Лион
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Огюст Делоне
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