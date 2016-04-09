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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Нант
Реймс - Нант: обзор матча 09 апреля 2016
Реймс
09.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 1
Завершен
Нант
11'
П. Оньянге
80'
Н. де Превилль
68'
Ж. Одель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Нант
Замена
А. Тюран
️️️️
Н. де Превилль
88'
85'
Красная карточка
Я. Бамму
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Тьеви
83'
ГОЛ! 2:1!
Н. де Превилль
80'
79'
Желтая карточка
Л. Цана
Замена
А. Ндом
️️️️
П. Оньянге
76'
Желтая карточка
Ф. Синьорино
74'
71'
Замена
Адриан
️️️️
Ж. Одель
68'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Одель
59'
Замена
Э. Леньяни
️️️️
А. Томассон
59'
Желтая карточка
Ж. Одель
58'
Замена
Э. Сала
️️️️
К. Сигторссон
30'
Желтая карточка
Я. Бамму
ГОЛ! 1:0!
П. Оньянге
Пас отдал
Ф. Синьорино
11'
Желтая карточка
Д. Канкава
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Йоханн Каррассо
ВР
19
Антуан Конте
ЦЗ
28
Энтони Вебер
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
8
Принс Оньянге
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
30
Гийом Жилле
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
2
Жоан Одель
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Нант
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
37
Адриан
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Каррассо
19
Конте
28
Вебер
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
8
Оньянге
23
Канкава
13
Синьорино
23
Тьеви
12
де Превилль
4-1-1-1-3
1
Дюпе
15
Дюбуа
4
Вискаррондо
27
Цана
20
Сабали
20
Туре
30
Жилле
28
Томассон
18
Бамму
30
Сигторссон
2
Одель
12
де Превилль
89
Тюран
89
Тюран
12
де Превилль
8
Оньянге
39
Ндом
39
Ндом
8
Оньянге
23
Тьеви
89
Н'Гог
89
Н'Гог
23
Тьеви
28
Томассон
33
Леньяни
33
Леньяни
28
Томассон
2
Одель
37
Адриан
37
Адриан
2
Одель
30
Сигторссон
22
Сала
22
Сала
30
Сигторссон
Остались в запасе
Реймс
Нант
16
Косси Агасса
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Косси Агасса
ВР
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
6
Реми Гомис
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Реймс - Нант
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Огюст Делоне
Новости команд
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