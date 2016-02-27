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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Бордо
Реймс - Бордо: обзор матча 27 февраля 2016
Реймс
27.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 28 тур
4 : 1
Завершен
Бордо
23'
А. Манди
35'
Тьеви
67'
Г. Шарбонье
89'
Л. Бангура
69'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Бордо
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Н. де Превилль
90'
ГОЛ! 4:1!
Л. Бангура
89'
87'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
В. Вада
Замена
А. Ндом
️️️️
Тьеви
86'
75'
Замена
Малком
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Л. Бангура
️️️️
Г. Шарбонье
70'
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Унас
Пас отдал
В. Вада
ГОЛ! 3:0!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Тьеви
67'
64'
Желтая карточка
К. Шантом
Желтая карточка
А. Конте
49'
45'
Замена
Т. Туре
️️️️
А. Бийого Поко
Желтая карточка
Э. Дево
38'
ГОЛ! 2:0!
Тьеви
Пас отдал
А. Манди
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Манди
Пас отдал
Н. де Превилль
23'
20'
Желтая карточка
А. Унас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
19
Антуан Конте
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
37
Диего Ригонато
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
23
Тьеви
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
7
Одаир Фортеш
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Бордо
40
Люка Боб
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Малком
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
4-1-2-1-2
19
Конте
2
Манди
4
Эль-Каутари
14
Траоре
6
Дево
37
Ригонато
23
Канкава
23
Тьеви
14
Шарбонье
12
де Превилль
4-3-1-2
13
Бернардони
24
Жилберт
22
Сане
4
Ямбере
26
Контенто
23
Вада
71
Бийого Поко
8
Шантом
96
Унас
27
Кривелли
4
Ролан
14
Шарбонье
7
Бангура
7
Бангура
14
Шарбонье
23
Тьеви
39
Ндом
39
Ндом
23
Тьеви
12
де Превилль
89
Н'Гог
89
Н'Гог
12
де Превилль
23
Вада
8
Арамбарри
8
Арамбарри
23
Вада
27
Кривелли
10
Малком
10
Малком
27
Кривелли
71
Бийого Поко
14
Туре
14
Туре
71
Бийого Поко
Остались в запасе
Реймс
Бордо
7
Одаир Фортеш
ЦФ
12
Оменуке Мфулу
ОП
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
40
Люка Боб
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
7
Одаир Фортеш
ЦФ
12
Оменуке Мфулу
ОП
16
Косси Агасса
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
Остались в запасе
40
Люка Боб
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Реймс - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Огюст Делоне
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