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Николас Рабуель
Статистика
Николас Рабуель - статистика
Завершил карьеру
15 января 1978 (48)
#2 | Защитник
178 см | 74 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
23
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Булонь
1 : 0
15.05.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Булонь
0 : 1
05.05.2010
Сент-Этьен
1' - 79'
Франция. Лига 1, 35 тур
Булонь
3 : 3
02.05.2010
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сошо
0 : 3
24.04.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Булонь
1 : 2
17.04.2010
Марсель
1' - 81'
44'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ланс
3 : 0
10.04.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Булонь
1 : 1
04.04.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
1' - 43'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 0
16.01.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0 : 0
13.01.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
2 : 2
23.12.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2 : 0
16.12.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 0
12.12.2009
Булонь
1' - 72'
Франция. Лига 1, 14 тур
Булонь
2 : 5
02.12.2009
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
28.11.2009
Булонь
1' - 62'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
5 : 0
07.11.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Булонь
1 : 2
31.10.2009
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Булонь
1 : 3
24.10.2009
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1 : 1
17.10.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2 : 3
04.10.2009
Лилль
1' - 73'
63'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
1 : 0
26.09.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0 : 2
19.09.2009
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Валансьен
1 : 1
12.09.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Булонь
0 : 0
29.08.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.08.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Булонь
2 : 1
16.08.2009
Гренобль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
3 : 0
08.08.2009
Булонь
1' - 90'
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