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Роберто Баронио
Статистика
Роберто Баронио - статистика
Завершил карьеру
11 декабря 1977 (48)
#33 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
24
0
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 1
15.05.2010
Удинезе
89' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
0 : 2
02.05.2010
Интер
1' - 61'
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
25.04.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 2
18.04.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
2 : 3
11.04.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 1
03.04.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2 : 0
24.03.2010
Сиена
90' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 2
21.03.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0 : 2
14.02.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 1
07.02.2010
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
31.01.2010
Лацио
1' - 90'
24'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 1
24.01.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3 : 0
17.01.2010
Лацио
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 1
10.01.2010
Лацио
1' - 82'
22'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
4 : 1
06.01.2010
Ливорно
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 0
20.12.2009
Лацио
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1 : 0
06.12.2009
Лацио
1' - 89'
45'
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
0 : 0
29.11.2009
Болонья
1' - 86'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 0
22.11.2009
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 2
08.11.2009
Милан
1' - 63'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 1
01.11.2009
Лацио
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 1
18.10.2009
Сампдория
1' - 74'
52'
74'
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 0
04.10.2009
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 1
27.09.2009
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 2
23.09.2009
Парма
1' - 76'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
1 : 1
20.09.2009
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
0 : 2
12.09.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
1 : 2
30.08.2009
Лацио
1' - 90'
21'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 0
23.08.2009
Аталанта
1' - 58'
44'
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