Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 06 декабря 2009
Рома
06.12.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
79'
М. Кассетти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
Замена
️️️️
М. Вучинич
Замена
У. Дабо
️️️️
Р. Баронио
Вторая желтая
Д. Писарро
Желтая карточка
Д. Писарро
Замена
Т. Рокки
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
С. Маури
ГОЛ! 1:0!
М. Кассетти
Пас отдал
М. Вучинич
Замена
М. Бриги
️️️️
Ж. Менез
Замена
П. Фоджа
️️️️
Матузалем
+1
Желтая карточка
Р. Баронио
Замена
М. Кассетти
️️️️
Ф. Мексес
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
26
Штефан Раду
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ПЗ
11
Александар Коларов
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
27
Матузалем
ЦП
33
Роберто Баронио
(К)
АП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
6
Стефано Маури
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Рома
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-4-2
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
5
Мексес
8
Бурдиссо
7
Писарро
20
Перротта
9
Вучинич
16
Де Росси
10
Тотти
7
Менез
3-4-1-2
16
Муслера
23
Диаките
2
Стендардо
26
Раду
2
Лихтштайнер
32
Брокки
27
Матузалем
11
Коларов
33
Баронио
6
Маури
9
Сарате
5
Мексес
27
Кассетти
27
Кассетти
5
Мексес
7
Менез
4
Бриги
4
Бриги
7
Менез
27
Матузалем
17
Фоджа
17
Фоджа
27
Матузалем
33
Баронио
6
Дабо
6
Дабо
33
Баронио
6
Маури
18
Рокки
18
Рокки
6
Маури
Остались в запасе
Рома
Лацио
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
32
Дони
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Мурад Меньи
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Рома - Лацио
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+