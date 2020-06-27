Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майк Франтц - статистика

Завершил карьеру
14 октября 1986 (39), Саарбрюкен
#8 | Полузащитник
182 см | 80 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
12
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 0
27.06.2020
Шальке-04
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
3 : 1
20.06.2020
Фрайбург
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Фрайбург
2 : 1
16.06.2020
Герта
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
2 : 2
13.06.2020
Фрайбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фрайбург
1 : 0
05.06.2020
Боруссия М
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
0 : 1
29.05.2020
Байер
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
3 : 3
26.05.2020
Фрайбург
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
0 : 1
23.05.2020
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Аугсбург
1 : 1
15.02.2020
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
08.02.2020
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
4 : 0
02.02.2020
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0 : 2
25.01.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1 : 2
18.01.2020
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2 : 2
21.12.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 3
18.12.2019
Бавария
1' - 54'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
1 : 0
14.12.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 0
07.12.2019
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Боруссия М
4 : 2
01.12.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
1 : 1
23.11.2019
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
1 : 0
10.11.2019
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 2
02.11.2019
Фрайбург
Был в запасе
75'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Фрайбург
1 : 1
21.09.2019
Аугсбург
1' - 35'
12'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
0 : 3
15.09.2019
Фрайбург
1' - 68'
38'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
1 : 2
31.08.2019
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1 : 3
24.08.2019
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
3 : 0
17.08.2019
Майнц
60' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
1
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+