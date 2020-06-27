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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Шальке-04
Фрайбург - Шальке-04: обзор матча 27 июня 2020
Фрайбург
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Шальке-04
20'
Л. Вальдшмидт
38'
Д. Шмид
46'
Л. Хелер
57'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Шальке-04
Замена
Р. Кох
️️️️
Н. Хефлер
74'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ф. Линхарт
74'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
67'
Замена
А. Абраши
️️️️
Я. Кайтель
66'
Замена
К. Чан Хун
️️️️
Л. Вальдшмидт
66'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
60'
ГОЛ! 4:0!
Л. Вальдшмидт
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Хелер
Пас отдал
В. Грифо
46'
46'
Замена
Б. Раман
️️️️
А. Кутуджу
46'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
Т. Беккер
46'
Замена
М. Тиав
️️️️
О. Кабак
ГОЛ! 2:0!
Д. Шмид
Пас отдал
К. Гюнтер
38'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
К. Гюнтер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
6
Йонас Хофманн
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Хайнц
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
14
Кайтель
32
Грифо
7
Салаи
9
Хелер
7
Вальдшмидт
4-3-2-1
1
Нюбель
33
Миранда
5
Кабак
8
Беккер
5
Очипка
70
Боздоган
18
Шепф
29
МакКенни
39
Матондо
20
Калиджиури
23
Кутуджу
7
Вальдшмидт
22
Чан Хун
22
Чан Хун
7
Вальдшмидт
27
Хефлер
4
Кох
4
Кох
27
Хефлер
3
Линхарт
8
Франтц
8
Франтц
3
Линхарт
14
Кайтель
6
Абраши
6
Абраши
14
Кайтель
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
23
Кутуджу
14
Раман
14
Раман
23
Кутуджу
5
Кабак
12
Тиав
12
Тиав
5
Кабак
8
Беккер
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
8
Беккер
Остались в запасе
Фрайбург
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Левент Мерджан
АП
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Йонас Хофманн
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Остались в запасе
22
Левент Мерджан
АП
1
Маркус Шуберт
ВР
34
Михаэль Лангер
ВР
6
Йонас Хофманн
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Фрайбург - Шальке-04
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Петерзен
(Штутгарт)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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