Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 18 января 2020
Майнц
18.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
82'
Ж. Матета
28'
К. Чан Хун
41'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
Желтая карточка
М. Ниахате
82'
82'
Желтая карточка
А. Абраши
ГОЛ! 1:2!
Ж. Матета
82'
Желтая карточка
П. Кунде
51'
41'
ГОЛ! 0:2!
Н. Петерсен
Желтая карточка
А. Хак
40'
37'
Желтая карточка
Я. Хаберер
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
Н. Петерсен
Желтая карточка
Б. Баку
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
18
Пьерр-Габриэль
13
Ниахате
42
Хак
3
Мартин
17
Баку
25
Кунде
21
Озтюнали
14
Бутьюс
14
Матета
19
Квайсон
3-2-2-1-2
1
Шволов
3
Хайнц
4
Кох
5
Гульде
7
Шмид
30
Гюнтер
6
Абраши
19
Хаберер
22
Чан Хун
9
Хелер
18
Петерсен
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
7
Роланд Салаи
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
2
Филипп Мвене
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Фрайбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 16:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+