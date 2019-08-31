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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Кельн
Фрайбург - Кельн: обзор матча 31 августа 2019
Фрайбург
31.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
40'
Р. Чикош (АГ)
52'
А. Модест
90+2'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Кельн
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Э. Скири
53'
Желтая карточка
Х. Мере
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Э. Скири
44'
Желтая карточка
Й. Хектор
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Чикош
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Квон Чан Хун
ПВ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
3-3-1-3
1
Шволов
3
Линхарт
4
Кох
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
22
Чан Хун
18
Петерсен
26
Боррелло
7
Вальдшмидт
3-3-2-1-1
1
Хорн
19
Шиндлер
33
Борнау
5
Чикош
3
Эхизибуе
6
Скири
14
Хектор
21
Шауб
4
Верстате
24
Дрекслер
27
Модест
Остались в запасе
Фрайбург
Кельн
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Фрайбург - Кельн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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