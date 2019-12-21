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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 21 декабря 2019
Шальке-04
21.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
26'
С. Сердар
80'
А. Кутуджу
54'
Н. Петерсен (П)
67'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
ГОЛ! 2:2!
А. Кутуджу
80'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Грифо
Желтая карточка
Д. Кенни
61'
59'
Желтая карточка
Н. Хефлер
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Петерсен
ГОЛ! 1:0!
С. Сердар
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шуберт
5
Очипка
3
Кенни
5
Кабак
33
Миранда
8
Маскарель
8
Сердар
39
Матондо
77
Арит
20
Калиджиури
14
Раман
3-3-1-1-2
1
Флеккен
4
Кох
5
Гульде
3
Хайнц
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
32
Грифо
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
11
Фабиан Резе
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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