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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 14 декабря 2019
Герта
14.12.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
53'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
Желтая карточка
М. Вольф
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
Д. Зелке
53'
Желтая карточка
Д. Боята
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Рекик
28
Боята
24
Клюнтер
8
Груйич
16
Дарида
24
Дилросун
14
Лукебакио
9
Зелке
11
Ибишевич
3-3-1-1-2
1
Флеккен
4
Кох
3
Хайнц
5
Гульде
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
10
Арне Майер
ОП
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
22
Квон Чан Хун
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
10
Арне Майер
ОП
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
1
Томас Крафт
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Паскаль Кепке
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Никлас Тиде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Анте Чович
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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