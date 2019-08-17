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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 17 августа 2019
Фрайбург
17.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Майнц
81'
Л. Хелер
83'
Д. Шмид
87'
Л. Вальдшмидт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
Замена
А. Абраши
️️️️
Л. Вальдшмидт
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Вальдшмидт
87'
85'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Э. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
Д. Шмид
Пас отдал
Л. Хелер
83'
ГОЛ! 1:0!
Л. Хелер
Пас отдал
Н. Петерсен
81'
80'
Замена
А. Хак
️️️️
Д. Сент-Джуст
71'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Б. Баку
Замена
Л. Хелер
️️️️
Б. Боррелло
65'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
62'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ж. Гондорф
60'
34'
Желтая карточка
Э. Фернандес
29'
Желтая карточка
Д. Латца
11'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
26
Брендон Боррелло
ВР
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
3-3-1-2
26
Боррелло
3
Линхарт
4
Кох
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
8
Гондорф
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
3-2-1-1-2
21
Мюллер
6
Фернандес
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
18
Бросински
3
Мартин
46
Латца
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Онисиво
8
Гондорф
8
Франтц
8
Франтц
8
Гондорф
7
Вальдшмидт
6
Абраши
6
Абраши
7
Вальдшмидт
26
Боррелло
9
Хелер
9
Хелер
26
Боррелло
6
Сент-Джуст
42
Хак
42
Хак
6
Сент-Джуст
17
Баку
21
Озтюнали
21
Озтюнали
17
Баку
6
Фернандес
14
Авонийи
14
Авонийи
6
Фернандес
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Фрайбург - Майнц
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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