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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 02 февраля 2020
Кельн
02.02.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Фрайбург
29'
С. Борнау
55'
Д. Кордоба
90+1'
К. Эхизибуе
90+2'
И. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
ГОЛ! 4:0!
И. Якобс
Пас отдал
М. Ут
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
К. Эхизибуе
Пас отдал
С. Теродде
90'
+1
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Д. Дрекслер
89'
Замена
С. Теродде
️️️️
Д. Кордоба
81'
68'
Замена
Р. Салаи
️️️️
Н. Петерсен
62'
Желтая карточка
Н. Хефлер
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
55'
Желтая карточка
М. Ут
50'
46'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Б. Шмитц
️️️️
Н. Каттербах
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Борнау
29'
Желтая карточка
Д. Кордоба
20'
Желтая карточка
И. Якобс
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
22
Квон Чан Хун
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-3-2-2
1
Хорн
3
Каттербах
33
Борнау
5
Чикош
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Якобс
24
Дрекслер
9
Кордоба
13
Ут
3-3-1-1-2
1
Шволов
5
Гульде
4
Кох
3
Хайнц
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
22
Чан Хун
18
Петерсен
9
Хелер
3
Каттербах
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Каттербах
24
Дрекслер
11
Кайнц
11
Кайнц
24
Дрекслер
9
Кордоба
9
Теродде
9
Теродде
9
Кордоба
18
Петерсен
7
Салаи
7
Салаи
18
Петерсен
19
Хаберер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
19
Хаберер
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Кельн - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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