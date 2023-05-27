Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Антунеш - статистика

Завершил карьеру
1 апреля 1987 (39), Фреамунде
#5 | Защитник
175 см | 69 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пасуш де Феррейра
31
1
2
11
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
22.04.2023
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
08.04.2023
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
01.04.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Арука
1 : 1
18.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 24 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
11.03.2023
Санта-Клара
1' - 87'
54'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
2 : 1
06.03.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 3
26.02.2023
Боавишта
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
31.01.2023
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
26.01.2023
Бенфика
1' - 82'
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
0 : 1
14.01.2023
Пасуш де Феррейра
1' - 67'
41'
Португалия. Примейра, 15 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
08.01.2023
Шавиш
1' - 90'
28'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 0
30.12.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 75'
Португалия. Примейра, 13 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
13.11.2022
Визела
1' - 78'
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
4 : 0
05.11.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 46'
Португалия. Примейра, 11 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
28.10.2022
Маритиму
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фамаликан
2 : 1
22.10.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
64'
Португалия. Примейра, 9 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 1
08.10.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
61, 90'
90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
02.10.2022
Арука
1' - 90'
28'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 1
17.09.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 3
11.09.2022
Каза Пиа
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
1 : 0
05.09.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 2
30.08.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
39'
Португалия. Примейра, 4 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
26.08.2022
Эшторил
1' - 80'
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
1 : 0
08.08.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 90'
62'
Главные новости
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+