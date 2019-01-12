Бэн Олнвик - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Бэн
|Фамилия
|Олнвик
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1987 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Бэн
|Фамилия
|Олнвик
|Команда
|Болтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 января 1987 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|27
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.04.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|19.04.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|12.02.2019
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|09.02.2019
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|21.01.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|01.01.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:0
|Болтон (Болтон)
|29.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.12.2018
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|15.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Лидс (Лидс)
|08.12.2018
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:2
|Болтон (Болтон)
|01.12.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|27.11.2018
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|24.11.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|10.11.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|02.11.2018
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|27.10.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.10.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.10.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|22.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|19.09.2018
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.09.2018
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|25.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|22.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|18.08.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Болтон (Болтон)
|11.08.2018
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.08.2018
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:2
|Болтон (Болтон)