Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бэн Олнвик - статистика

Завершил карьеру
1 января 1987 (39)
#13 | Вратарь
188 см | 81 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
27
-1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 0
22.04.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 2
19.04.2019
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Дерби Каунти
4 : 0
13.04.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Болтон
0 : 2
09.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Болтон
1 : 2
06.04.2019
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
30.03.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Болтон
1 : 2
09.02.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
0 : 2
21.01.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
2 : 1
12.01.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Халл Сити
6 : 0
01.01.2019
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 0
29.12.2018
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
2 : 1
26.12.2018
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Брентфорд
1 : 0
22.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
0 : 1
15.12.2018
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 2
08.12.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Болтон
1 : 1
01.12.2018
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
27.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
1 : 1
24.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
0 : 1
10.11.2018
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Астон Вилла
2 : 0
02.11.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Болтон
0 : 1
27.10.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Болтон
0 : 3
24.10.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Мидлсбро
2 : 0
19.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
1 : 2
15.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
2 : 2
01.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Болтон
0 : 3
25.08.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 0
22.08.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рединг
0 : 1
18.08.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Болтон
2 : 2
11.08.2018
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Вест Бромвич
1 : 2
04.08.2018
Болтон
1' - 90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+