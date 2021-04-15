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Василий Березуцкий
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
5
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
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«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:45
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⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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Василий Березуцкий - статьи
Защитник
Имя
Василий
Отчество
Владимирович
Фамилия
Березуцкий
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
20 июня 1982 (40 лет)
Рост
189
Вес
83
Статистика
Новости
Статьи
Посты
15.04.2021 10:25
Уход Василия Березуцкого в «Краснодар» – сенсация. За всю карьеру братья расходились только раз
20 лет назад, когда имели разную мотивацию.
3
30.11.2019 12:51
В Голландии Слуцкого любили футболисты и уважали руководители. Он шутил над собой и ставил клубные рекорды
Собрали все, что происходило со Слуцким за это время.
12
21.07.2018 21:50
Березуцкие завершили карьеру. Нам грустно
Личности уходят.
26
05.04.2018 14:30
Каким же великим был ЦСКА, когда в последний раз играл с «Арсеналом»
В команде еще остаются герои того успеха.
23
21.02.2018 00:10
Березуцкие нужны ЦСКА и сборной. Выбора нет
Гончаренко хочет видеть братьев на чемпионате мира.
30
16.08.2017 00:20
За что надо любить Василия Березуцкого. И почему он великий
Василий Березуцкий провел 500-й матч за ЦСКА. Роман Абрамов напоминает, в чем ценность защитника и почему это его любимый футболист.
16
24.04.2017 20:00
Уткин создает футбольный клуб, Месси забил 500 голов. Дайджест событий дня
Бекхэм получил награду от PFA. Пике и Рамос скандально прокоментировали результат Эль Класико. Месси установил очередное крутое достижение. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
7
23.03.2017 10:00
«Он чемпион, который может убить даже за проигрыш на приставке». Авторы «Бомбардира» − о любимых футболистах
Редакция «Бомбардира» делится личным и разбирается, почему одним нравится Марко Ройс, а другим − Валерий Кечинов.
7
20.03.2017 15:25
Промес, Зе Луиш, Смолов и другие лучшие игроки 2/3 чемпионата России
Позади 20 туров РФПЛ-2016/17. «Бомбардир» традиционно выделяет лучших по статистике и представляет сразу три классные символические сборные. Какая вам понравится больше?
10
10.03.2017 21:00
Березуцкий объявил об уходе из сборной. Инфантино пообещал ввести видеоповторы. Дайджест событий дня
«Арсенал» может лишиться Озила и Окслэда-Чэмберлена. Матюиди и Верратти тусовались в клубе перед игрой с «Барсой». Василий Березуцкий завершил выступления за сборную России. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
23.02.2017 16:30
«Съели собаку, а прививки делали нестерильными шприцами». Как футболисты служили в армии
Тихонов ел собаку, Широков убирал территорию, а Кантона путешествовал с армейской сборной. В честь 23 февраля известные футболисты прошлого и настоящего вспоминают, как они служили в армии.
7
23.01.2017 21:00
Дзюбу ждут в Китае. «Спартак» остался лучшим клубом России в ЛЧ. Дайджест событий дня
«Милан» представил Деулофеу. Фернандес не хочет переходить в «Спартак». «Зенит» не получит Настасича. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
15
09.12.2016 15:00
Кутепов, Смолов и еще 9 самых крутых игроков первой части сезона РФПЛ
Собираем «королей» чемпионата, исходя из статистических данных. Никакой пристрастности, только цифры и две отличные символические сборные.
8
16.11.2016 21:05
Руни чрезмерно употребляет алкоголь. Лидерам ЦСКА сократят зарплату. Дайджест событий дня
Зе Луиш выбыл до конца года. Старридж может перейти в «Тоттенхэм». «Рубин» снова подал заявление по делу Азмуна. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11
02.11.2016 19:00
Ольга Березуцкая – нетипичная жена русского футболиста
Стереотип о вторых половинах футболистов – охотницах из модельного агентства за тугим кошельком – вдребезги разбивает жена игрока сборной России и ЦСКА Василия Березуцкого. Цитаты и фотографии – все, как вы любите.
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