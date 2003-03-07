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    Уход Василия Березуцкого в «Краснодар» – сенсация. За всю карьеру братья расходились только раз


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    Голосов: 1
    Сегодня, 10:25
    20 лет назад, когда имели разную мотивацию.

    ЦСКА отпустил Василия Березуцкого в «Краснодар». Такой переход выглядит странно, потому что еще в марте ЦСКА жестко реагировал на подобные слухи.

    Березуцкий остался на первые недели работы Олича, но дальше ушел в «Краснодар» вслед за Гончаренко. Сам он объясняет это личной просьбой от Гончаренко. Из-за нее Березуцкий даже не дождался окончания сезона – меняет клуб еще за пять туров до конца.

    Комментатор Михаил Моссаковский обратил внимание на ключевую деталь. Алексей Березуцкий остается в ЦСКА – братья расходятся впервые с 2001 года. Тогда Алексей Березуцкий уезжал в новороссийский «Черноморец», а Василий Березуцкий еще играл в «Торпедо-ЗИЛ».

    Потом Алексей Березуцкий вспоминал это так: «Полагал, что в Новороссийске у меня больше шансов выходить на поле. И условия финансовые там были заманчивее, чем в «ЗИЛе». Василий Березуцкий в тот момент не думал об уходе из родной команды, хотя имел предложения.

    В интервью «СЭ» братья рассказывали о единственном матче, где они были в разных клубах. Тогда Березуцкие постоянно пересекались на поле. Василий говорил: «Судья, помнится, кричал: «Васек, не трогай Леху!» – и сам смеялся. А потом еще пару раз подтрунивал: «Ты хоть брата-то не убей!»

    Алексей Березуцкий первым оказался и в ЦСКА. Клуб нашел его в «Черноморце», а уже затем забрал из «Торпедо» Василия Березуцкого. Потом братья никогда не расходились: вместе играли в ЦСКА, работали в «Витессе», возвращались в ЦСКА на должности в клубе.

    Они в шутку рассказывали о том моменте в карьере, когда Василий Березуцкий переходил в ЦСКА через полгода после брата. Алексей Березуцкий смеялся: «Однажды тренер спросил, как поживает мой брат, и я «проговорился», что тот тоже мечтает оказаться в ЦСКА».

    Все это перешло и на работу в футболе уже после окончания карьеры. Братья выполняли разнообразные функции, но всегда были примерно на одном месте. Даже к Слуцкому в «Витесс» ездили именно парой, хотя клуб и без них считал большим тренерский штаб.

    «Черноморец» был единственной командой в карьере Алексея Березуцкого, где не играл его брат. Теперь на перемены идет уже Василий Березуцкий. Так происходил момент прощания с клубом: Василий обнял каждого.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ЦСКА
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