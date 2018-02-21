Березуцкие нужны ЦСКА и сборной. Выбора нет

Гончаренко хочет видеть братьев на чемпионате мира.

Этой зимой в ЦСКА проходил просмотр бывший защитник молодежки «ПСЖ» Пепе. Естественно, что его в команде не оставили. Даже играющий на уровне Премьер-лиги Никита Чернов не может выиграть конкуренцию у многоопытных братьев Березуцких и Сергея Игнашевича. Чернов рано или поздно в основу ЦСКА попадет, что уже доказал пример Васина. Но смена поколений в армейской обороне давно стоит на месте. Если братья Березуцкие в один момент откажутся подписывать очередной годовой договор, у ЦСКА возникнут проблемы. Кажется, они готовы отказаться уже этим летом.

«Продолжение карьеры в следующем сезоне? Сложный вопрос, на него всегда тяжело отвечать. Я думаю об этом. Размышляю, смотрю. Ответить смогу только в конце сезона. Могу повторить одну фразу: маловероятно», – сказал Василий Березуцкий на пресс-конференции перед матчем с «Црвеной Звездой». И здесь дает изъян вроде бы правильная политика армейского клуба по подписанию с возрастными игроками только однолетних контрактов. Денег на игроков уровня сборной России Гинер давать не готов. Иначе не было бы очередной бесплатной аренды бывшего игрока и трансфера начинающего Бистровича.

Портал Whoscored.com приводит очень интересную статистику. По количеству перехватов мяча (26) Василий Березуцкий не входит даже в 30 лучших среди всех центральных защитников Премьер-лиги. Его брат Алексей перехватывает еще меньше брата (21). Это во многом объясняется армейской схемой в три игрока обороны, где нагрузка распределяется равномерно между всеми. По отборам показатели серьезнее. Василий Березуцкий 30 раз успешно отбирал мяч у соперника. Из претендентов на попадание в сборную выше только партнер Васин и травмированный Джикия, ближаший топовый преследователь – брат Алексей.

ЦСКА играет компактно, поэтому у Березуцких мало заблокированных ударов. Для черновой работы есть помощник Вернблум, а в большинстве случаев команда просто давит сама. С подобной схемой и при правильной работе над собой Березуцкие могут еще несколько лет играть на высоком уровне в российской Премьер-лиге. Проблемы у них возникают только при быстром футболе и физическом давлении. Поэтому ЦСКА легко пропускал от «Рубина», когда там был Жонатас. По такой же причине «Спартак» смял армейцев в дерби на «Открытие». Но все это единичные случаи, которые на общую картину не влияют. Березуцкие все еще играют на уровне. Пусть иногда и ошибаются.

twit text — РФПЛ(@rfpl) 6 августа 2017 г.

Армейское руководство выступает за то, чтобы оба защитника продолжали выступать за клуб. Об этом публично говорил Бабаев и не скрывают все остальные. Почему не подстраховались раньше? Вопрос к менеджменту и неоправданным надеждам. Возможно, при выходе в плей-офф Лиги чемпионов у ЦСКА появились бы лишние средства на поиск новых защитников. Но спортивные результаты решению проблемы не способствуют. В клубе не готовы к расставанию с Березуцкими, а чемпионат от их отсутствия потеряет в качестве. Не зря ЦСКА уже несколько сезонов подряд в числе лидеров по надежности обороны.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2016 г.

Впереди домашний чемпионат мира. К нему ожидают восстановления Джикии, но защитнику «Спартака» будет тяжело набирать форму. Васин и Кутепов по-прежнему ошибаются, а остальные сильно уступают в качестве. Черчесов пробовал наиграть абсолютно новую линию обороны. Ее перспективы и качественные возможности пока под вопросом. «Березуцкие еще достаточно сильные игроки. Буду просить их сыграть на чемпионате мира», – говорит тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Кажется, прямо сейчас в них снова нуждаются в сборной России. Хотя Василий и тут говорит, что такое развитие событий маловероятно.

За возвращение Березуцких говорят несколько факторов. По опыту они точно превосходят всех полевых игроков сборной. На чемпионате мира от команды необходим результат, а не показ новых кадров. За счет сыгранности с Акинфеевым братья Березуцкие могут помочь хотя бы в сложных матчах группового этапа. Опыт рождает класс и эмоции. Вспомните Евро-2016 и гол Василия Березуцкого. Мы снова поверили в нашу сборную и пережили счастливые мгновения. И это главное светлое воспоминание о российской команде за последние пару лет.