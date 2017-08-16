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    За что надо любить Василия Березуцкого. И почему он великий


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    Голосов: 10
    16.08.2017 00:20
    Василий Березуцкий провел 500-й матч за ЦСКА. Роман Абрамов напоминает, в чем ценность защитника и почему это его любимый футболист.

    Текст ниже – отрывок из мартовского коллективного материала «Бомбардира» о любимых футболистах нашей редакции. Почитайте по ссылке, если еще не. Тогда наши авторы объясняли, как и почему они выбирали себе кумиров среди игроков. Василий Березуцкий тоже попал в этот список, а вечером вторника он провел 500-й матч за ЦСКА и дал отличный повод достать кусок про себя из общего потока.

    «В отличие от других парней у меня нет абсолютно никакой личной привязки. Ни воспоминания из детства, ни затерянной в шкафу футболки, ни автографа на клочке из блокнота. Единственная параллель − любимое число 24, но и это только бонусное совпадение.

    Я выбирал своего футболиста по другим критериям. А) Трудовая магия защитников мне всегда нравилась сильнее куража форвардов. Б) Когда твой герой из далекой страны − это прикольно, но когда он говорит с тобой на одном языке и растет в той же серости бетонных панелей − это уже ценный дар. В) Полезно и важно, если в твоем выборе за просто вкусовой симпатией тащится немного осмысленной идеи. Моя − в следующих трех абзацах. Я давно не верю в русский футбол. Мы не станем чемпионами мира, не вырастим своего ультраМесси и не откусим у чемпионата Англии сочные ТВ-контракты, на которых одурманено заживем в идиллии успешного маркетинга. Всего этого не будет, а единственная Нирвана, которая нам светит − неврастеничная меланхолия Курта Кобейна саундтреком к обзору тура.

    Но. Я давно считаю, что это не важно. Серьезно. Лучших − единицы, и нет ничего жуткого в том, что это не мы. Пусть «МЮ» выносит «Ростов» в финале Лиги Европы, на стадион в Мюнхене приходит больше людей, чем в Перми, а Неймар выцарапывает «Золотой мяч» у Алексея Миранчука. Нам хватит другого: плей-офф Лиги чемпионов, десятки тысяч человек на матчах в Саранске, регулярные миграции граждан РФ в европейские чемпионаты к сильным профессионалам. Конечно, за победы надо болеть и к ним надо стремиться, но глобально история не о том. Вершина горы − иллюзия секунды, смысл − в процессе. Русский футбол не обязан быть лучшим. Русский футбол обязан быть не стыдным.

    Для меня Василий Березуцкий − тот, кто давно и успешно показывает: у нас в футболе тоже бывает светло и приятно. Он не халтурит, держит высокий уровень, мужественно тащит матчи, не вляпывается в скандалы, невероятно бодро выступает перед камерами и всегда держит харизму живого человека, а не пластмассового макета из учебника по пиару. Пока Евгений Гинер и РФС прикидывают, кто же заменит Васю на поле в ЦСКА и сборной, я волнуюсь за другое: появится ли у нас хотя бы еще один такой персонаж».

    «В Украине по улицам ходят люди в военной форме. У нас в Швейцарии такого нет». Как живет соперник ЦСКА по Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 21 августа 2017, 20:55

      из текста можно лишь последний абзац прочитать, который написан по существу заголовка)

      0
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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 17 августа 2017, 14:13

      А 555 будут смотреться органичней!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 16 августа 2017, 12:35

      Лидер по характеру... Один из лучших... с Игнашом лучшая пара защитников... спортивного здоровья еще лет на 5 +... )))

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 августа 2017, 11:38

      Я уж было подумал, это в кавычках брат-Вася написал ))))) Фигасе, думаю - мячиком прилетело. Ну, может он и сам так может... но пока в конце текста ждало маленькое разочарование. Вот нахрена так делать? )))

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 16 августа 2017, 10:34

      да если бы все были в нашем футболе такого уровня, можно было бы говорить о выступлениях и сборной и клубов на высоком уровне...

      4
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      Рейтинг: +20

      DV_Russia 16 августа 2017, 10:10

      gg wp!!! Дорогу молодым, а легенде пора отдыхать.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 августа 2017, 09:43

      Вася-Легенда!

      5
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      Рейтинг: +390

      fantom23 16 августа 2017, 08:05

      Вася красавчик,много матчей вытащил.Хоть и выглядит дуболомно немного =)))

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2017, 06:15

      Вася реально главный незаменимый защитник коней)))

      5
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      Рейтинг: +355

      kvm5 16 августа 2017, 06:02

      без него это будет другая команда

      4
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