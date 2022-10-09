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Кристиан Фукс
Статистика
Кристиан Фукс - статистика
Завершил карьеру
7 апреля 1986 (40), Нонкирхен
#28 | Защитник
186 см | 84 кг
Австрия
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США. МЛС 2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
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Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018
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Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шарлотт
24
3
0
3
2
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
09.10.2022
Шарлотт
46' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Шарлотт
1 : 0
10.09.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 56'
56'
США. МЛС, 40 тур
Цинциннати
2 : 0
04.09.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
0 : 2
28.08.2022
Торонто
1' - 80'
10'
США. МЛС, 37 тур
Шарлотт
1 : 2
22.08.2022
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес
5 : 0
14.08.2022
Шарлотт
70' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 3
07.08.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Шарлотт
3 : 0
04.08.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Торонто
4 : 0
24.07.2022
Шарлотт
1' - 65'
65'
США. МЛС, 28 тур
Интер Майами
3 : 2
17.07.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Шарлотт
4 : 1
10.07.2022
Нэшвилл
1' - 90'
26'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 2
04.07.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Шарлотт
0 : 1
01.07.2022
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
2 : 1
26.06.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Сиэтл
2 : 1
30.05.2022
Шарлотт
81' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Шарлотт
2 : 1
23.05.2022
Ванкувер Уайткепс
1' - 52'
США. МЛС, 14 тур
Шарлотт
1 : 0
07.05.2022
Интер Майами
1' - 56'
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
2 : 1
01.05.2022
Шарлотт
1' - 90'
60'
США. МЛС, 11 тур
Колорадо
0 : 0
24.04.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.04.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Шарлотт
1 : 0
10.04.2022
Атланта Юнайтед
1' - 90'
74'
США. МЛС, 7 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
03.04.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 0
27.03.2022
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Шарлотт
3 : 1
20.03.2022
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
13.03.2022
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
0 : 1
06.03.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
37'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 0
27.02.2022
Шарлотт
1' - 90'
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