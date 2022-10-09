Статистика по турнирам

США. МЛС 2022 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок Англии 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Суперкубок Германии 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010