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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Интер Майами
Шарлотт - Интер Майами: обзор матча 07 мая 2022
Шарлотт
07.05.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 14 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
68'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлотт - Интер Майами
Замена
Д. Риос
️️️️
К. Свидерски
86'
83'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Ж. Мота
83'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Р. Робинсон
Замена
Ж. Альсивар
️️️️
С. Руис
74'
ГОЛ! 1:0!
А. Синъясики
Пас отдал
Й. Рейна
68'
61'
Замена
А. Ласситер
️️️️
И. Вассилев
Замена
А. Синъясики
️️️️
К. Йозвяк
56'
Замена
Й. Рейна
️️️️
O. McKinze Gaines II.
56'
Замена
К. Макун
️️️️
К. Фукс
56'
Желтая карточка
Б. Бронико
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЦП
8
Серхио Руис
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
7
Брайс Дюк
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Шарлотт
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
6
Жорди Альсивар
ЦП
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
3-2-2-3
1
Калина
16
5
Мора
13
Бронико
28
Фукс
24
Линдси
16
Бендер
8
Руис
28
Свидерски
14
72
Йозвяк
2-1-1-5
2
Йедлин
3
Гиббс
7
Дюк
19
Вассилев
97
МакВей
19
Робинсон
9
Кампана
40
Грегоре
10
Мота
28
Фукс
4
Макун
4
Макун
28
Фукс
72
Йозвяк
11
Синъясики
11
Синъясики
72
Йозвяк
8
Руис
6
Альсивар
6
Альсивар
8
Руис
14
10
Рейна
10
Рейна
14
28
Свидерски
14
Риос
14
Риос
28
Свидерски
10
Мота
13
Ульоа
13
Ульоа
10
Мота
19
Робинсон
25
Родригес
25
Родригес
19
Робинсон
19
Вассилев
7
Ласситер
7
Ласситер
19
Вассилев
Остались в запасе
Шарлотт
Интер Майами
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦФ
59
Christian Ortíz
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
32
Ноа Аллен
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
47
Мо Адамс
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Шарлотт - Интер Майами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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