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    Кристиан Фукс - новости

    #28 | Защитник
    Имя Кристиан
    Фамилия Фукс
    Состав Без клуба
    Родной город Нонкирхен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 84
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
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