«Ливерпуль» может приобрести у «Лестера» Фукса

Защитник «Лестера» Кристиан Фукс вызвал интерес со стороны «Ливерпуля». По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп намерен усилить оборону и пригласить в команду 30-летнего австрийца. Отметим, что «Ливерпуль» планирует воспользоваться неопределенностью с продлением контракта игрока с «лисами».

По данным Transfermarkt, стоимость Фукса составляет 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Лестер» в АПЛ три матча, в которых заработал одну желтую карточку.