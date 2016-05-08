Фукс: «Не могу дождаться, когда увижу Линекера в нижнем белье»

Защитник «Лестера» Кристиан Фукс подшутил над комментатором и ведущим BBC Гари Линекером, который начинал свою футбольную карьеру в стане нынешних чемпионов Англии.

«Не могу дождаться, когда увижу тебя в нижнем белье, надеюсь, ты выберешь что-нибудь классное», — заявил Фукс.

Напомним, что Линекер еще в декабре пообещал провести эфир в нижнем белье, если «Лестер» станет чемпионом Англии. «Лисы» сумели оформить титул 2 мая, когда их главный конкурент «Тоттенхэм» не смог взять три очка в игре с «Челси».