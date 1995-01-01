Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    «Лестер» объявил о продлении контрактов c тремя футболистами

    «Лестер» продлил контракты c тремя игроками, сообщает официальный сайт клуба.

    Новые соглашения заключены с вратарем Элдином Якуповичем, а также защитниками Уэсом Морганом и Кристианом Фуксом.

    Все указанные футболисты подписали договора до июня 2021 года.

    • Якупович выступает за «Лестер» с 2017 года, провел четыре игры и пропустил шесть голов.
    • Морган выступает за «Лестер» с 2012 года, сыграл 310 матчей и забил 14 мячей.
    • Фукс выступает за «Лестер» с 2015 года, отличился три раза в 133 поединках.

    Источник: Официальный сайт «Лестера»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru