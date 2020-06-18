«Лестер» объявил о продлении контрактов c тремя футболистами

«Лестер» продлил контракты c тремя игроками, сообщает официальный сайт клуба.
Новые соглашения заключены с вратарем Элдином Якуповичем, а также защитниками Уэсом Морганом и Кристианом Фуксом.
Все указанные футболисты подписали договора до июня 2021 года.
- Якупович выступает за «Лестер» с 2017 года, провел четыре игры и пропустил шесть голов.
- Морган выступает за «Лестер» с 2012 года, сыграл 310 матчей и забил 14 мячей.
- Фукс выступает за «Лестер» с 2015 года, отличился три раза в 133 поединках.
Источник: Официальный сайт «Лестера»