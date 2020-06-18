«Лестер» объявил о продлении контрактов c тремя футболистами

«Лестер» продлил контракты c тремя игроками, сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашения заключены с вратарем Элдином Якуповичем, а также защитниками Уэсом Морганом и Кристианом Фуксом.

Все указанные футболисты подписали договора до июня 2021 года.