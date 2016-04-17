Фукс: «Позвал Раньери на день рождения, но он пришел не в тот день»

Защитник «Лестера» Кристиан Фукс рассказал о забавном инциденте, который произошел с участием наставника «лис» Клаудио Раньери.

«Моя жена занималась организацией вечеринки в честь моего дня рождения. Она послала нашему тренеру приглашение, но Раньери, по всей видимости, не посмотрел на дату и пришел на вечеринку в этот же момент, хотя она была запланирована на следующий день. Получается, что Клаудио пришел ко мне на день рождения дважды.

На самой вечеринке он постоянно улыбался и не обращал внимания на то, что некоторые из его подопечных выпили по несколько бокалов вина», – отметил Фукс.