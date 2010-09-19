|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь (мол)
|28
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|19.11.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|13.11.2010
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|6:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|06.11.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2010
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|22.10.2010
|Был в запасе
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.10.2010
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|02.10.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2010
|46' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|19.09.2010
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|29.08.2010
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|21.08.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|13.08.2010
|1' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|07.08.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|Раменское (Раменское )
|01.08.2010
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|1:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|24.07.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.07.2010
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|16.07.2010
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|08.07.2010
|46' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|09.05.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.05.2010
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|01.05.2010
|1' -85'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|4:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.04.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|1:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|10.04.2010
|46' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|3:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|02.04.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|26.03.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|19.03.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|2:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|86'
|13.03.2010
|1' -90'
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)