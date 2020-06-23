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    Вальтер Бирса - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Вальтер
    Фамилия Бирса
    Состав Без клуба
    Родной город Шептемер-при-Горици
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1986 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 81
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2020 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    29.07.2020 84' -90' Кальяри (Кальяри) 2:0 Ювентус (Турин)
    26.07.2020 89' -90' Кальяри (Кальяри) 0:1 Удинезе (Удине)
    23.07.2020 67' -90' Лацио (Рим) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    18.07.2020 1' -46' Кальяри (Кальяри) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.07.2020 1' -78' Сампдория (Генуя) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    12.07.2020 68' -90' Кальяри (Кальяри) 0:0 Лечче (Лечче)
    90'
    08.07.2020 1' -79' Фиорентина (Флоренция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    05.07.2020 67' -90' Кальяри (Кальяри) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    23.06.2020 66' -90' СПАЛ (Феррара) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    20.06.2020 46' -90' Верона (Верона) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    01.03.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:4 Рома (Рим)
    16.02.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Наполи (Неаполь)
    09.02.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    01.02.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Парма (Парма)
    26.01.2020 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    19.01.2020 Был в запасе Брешиа (Брешиа) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    11.01.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Милан (Милан)
    06.01.2020 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    30.10.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:2 Болонья (Болонья)
    27.10.2019 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    20.10.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:0 СПАЛ (Феррара)
    06.10.2019 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    29.09.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Верона (Верона)
    25.09.2019 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    20.09.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:1 Дженоа (Генуя)
    15.09.2019 Был в запасе Парма (Парма) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    01.09.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Интер (Милан)
    25.08.2019 1' -62' Кальяри (Кальяри) 0:1 Брешиа (Брешиа)
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