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Вальтер Бирса
Статистика
Вальтер Бирса - статистика
Завершил карьеру
7 августа 1986 (40), Шептемер-при-Горици
#23 | Полузащитник
184 см | 81 кг
Словения
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 0
01.08.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
2 : 0
29.07.2020
Ювентус
84' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
26.07.2020
Удинезе
89' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
2 : 1
23.07.2020
Кальяри
67' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 1
18.07.2020
Сассуоло
1' - 46'
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
3 : 0
15.07.2020
Кальяри
1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
0 : 0
12.07.2020
Лечче
68' - 90'
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 0
08.07.2020
Кальяри
1' - 79'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 1
05.07.2020
Аталанта
67' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
СПАЛ
0 : 1
23.06.2020
Кальяри
66' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
46' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 4
01.03.2020
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
0 : 1
16.02.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
1 : 0
09.02.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
2 : 2
01.02.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 1
26.01.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Брешиа
2 : 2
19.01.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
0 : 2
11.01.2020
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
4 : 0
06.01.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
3 : 2
30.10.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 1
27.10.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
20.10.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
1 : 1
06.10.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Наполи
0 : 1
25.09.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
3 : 1
20.09.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
15.09.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
01.09.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 1
25.08.2019
Брешиа
1' - 62'
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