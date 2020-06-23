|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|29.07.2020
|84' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|26.07.2020
|89' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|23.07.2020
|67' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|18.07.2020
|1' -46'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.07.2020
|1' -78'
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|12.07.2020
|68' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|90'
|08.07.2020
|1' -79'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|05.07.2020
|67' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|23.06.2020
|66' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|20.06.2020
|46' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|01.03.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:4
|Рома (Рим)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|09.02.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Парма (Парма)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.01.2020
|Был в запасе
|Брешиа (Брешиа)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Милан (Милан)
|06.01.2020
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|30.10.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|27.10.2019
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|20.10.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:0
|СПАЛ (Феррара)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|29.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Верона (Верона)
|25.09.2019
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|20.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Интер (Милан)
|25.08.2019
|1' -62'
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Брешиа (Брешиа)