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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 11 января 2020
Кальяри
11.01.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 2
Завершен
Милан
46'
Р. Леау
64'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
90'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
Замена
Л. Кастро
️️️️
Н. Нандес
76'
Замена
А. Ионицэ
️️️️
М. Рог
76'
73'
Замена
А. Конти
️️️️
Д. Калабрия
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Симеоне
69'
64'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Т. Эрнандес
64'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
61'
Желтая карточка
И. Беннасер
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
60'
46'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Пас отдал
С. Кастильехо
Желтая карточка
Н. Нандес
39'
Желтая карточка
Л. Чигарини
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
28
Кристиан Олива
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
3-5-2
1
Ольсен
4
Писакане
24
Клаван
3
Пеллегрини
8
Нандес
26
Рог
8
Чигарини
24
Фараго
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
4-2-3-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
37
Мусаккио
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
19
Кессье
70
Кастильехо
27
Леау
10
Беннасер
11
Ибрагимович
8
Нандес
19
Кастро
19
Кастро
8
Нандес
26
Рог
17
Ионицэ
17
Ионицэ
26
Рог
18
Симеоне
9
Черри
9
Черри
18
Симеоне
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
2
Калабрия
13
Конти
13
Конти
2
Калабрия
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Кальяри
Милан
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Кальяри - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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