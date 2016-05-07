Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Майкл Дафф - статистика

Завершил карьеру
11 января 1978 (48), Белфаст
#4 | Защитник
185 см | 73 кг
Северная Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
24
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Чарльтон
0 : 3
07.05.2016
Бернли
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бернли
1 : 1
19.04.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бернли
1 : 0
06.02.2016
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
02.02.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бернли
4 : 1
25.01.2016
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Брентфорд
1 : 3
15.01.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 5
12.01.2016
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бернли
0 : 0
02.01.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бернли
4 : 0
28.12.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Халл Сити
3 : 0
26.12.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бернли
4 : 0
19.12.2015
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Мидлсбро
1 : 0
15.12.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
12.12.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бернли
0 : 2
05.12.2015
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Кардифф
2 : 2
28.11.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
1 : 1
22.11.2015
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
07.11.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бернли
3 : 1
03.11.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бернли
2 : 1
31.10.2015
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Блэкберн
0 : 1
24.10.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
20.10.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
1 : 2
02.10.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бернли
1 : 2
26.09.2015
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
0 : 0
21.09.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Бернли
2 : 1
15.09.2015
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
3 : 1
12.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
1 : 2
29.08.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 0
22.08.2015
Брентфорд
1' - 90'
16'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.08.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бернли
2 : 2
15.08.2015
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лидс
1 : 1
08.08.2015
Бернли
1' - 90'
Главные новости
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
1
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
6
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
3
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
6
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Стало известно, сколько ЦСКА требовал за Кисляка: «Это запретительная сумма»
19:19
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+