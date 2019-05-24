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Марвин Мартен
Статистика
Марвин Мартен - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1988 (38)
#15 | Полузащитник
171 см | 66 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Лига 1 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
8
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
3 : 1
24.05.2019
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 1
18.05.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3 : 2
11.05.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Реймс
0 : 3
04.05.2019
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
1 : 1
28.04.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
21.04.2019
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
0 : 0
13.04.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Реймс
1 : 1
07.04.2019
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
4 : 0
03.04.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1 : 0
17.03.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
1 : 1
09.03.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
2 : 2
02.03.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
2 : 0
17.02.2019
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Тулуза
1 : 1
10.02.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
2 : 1
02.02.2019
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
0 : 1
26.01.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1 : 1
19.01.2019
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2 : 2
22.12.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
2 : 1
15.12.2018
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1 : 1
09.12.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
1 : 0
03.11.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0 : 2
28.10.2018
Реймс
1' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
1 : 1
20.10.2018
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ним
0 : 0
06.10.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Реймс
0 : 0
29.09.2018
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
ПСЖ
4 : 1
26.09.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0 : 0
22.09.2018
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Нант
0 : 0
16.09.2018
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Амьен
4 : 1
25.08.2018
Реймс
1' - 90'
10'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1 : 0
17.08.2018
Лион
1' - 69'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 1
11.08.2018
Реймс
1' - 69'
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