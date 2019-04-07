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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Лилль
Реймс - Лилль: обзор матча 07 апреля 2019
Реймс
07.04.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 31 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
78'
Р. Уден
55'
Ж. Фонте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Лилль
ГОЛ! 1:1!
Р. Уден
Пас отдал
Т. Дингом
78'
55'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фонте
Пас отдал
Т. Мендес
Желтая карточка
А. Рахман Баба
43'
Желтая карточка
А. Ромао
39'
29'
Желтая карточка
Т. Майя
23'
Желтая карточка
А. Сумаоро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
16
Эдуар Менди
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Менди
21
Баба
5
Абдельхамид
3
Энгелс
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Дингом
15
Ромао
9
Зенели
20
Кафаро
22
Диа
4-1-1-2-2
16
Меньян
2
Челик
5
Сумаоро
99
Коне
6
Фонте
23
Мендес
29
Майя
93
Иконе
19
Бамба
19
Пепе
14
Реми
Остались в запасе
Реймс
Лилль
10
Реми Уден
ПВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
10
Реми Уден
ПВ
16
Николя Леметр
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Жереми Пье
ПЗ
16
Адам Якубек
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Самба Диавара
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Реймс - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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